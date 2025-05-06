В Архангельске открылась выставка, посвящённая подвигу партизанского отряда

В музее РУФСБ России по Архангельской области открылась выставка «Бой ведёт Полярник». Экспозиция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящена героической истории партизанского отряда «Полярник».
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