Рынок просит РЖД и Минтранс не придумывать квесты. Заявки на железнодорожные ГУ-12 получают противоречивые оценки

1 сентября вступят в силу новые правила недискриминационного доступа к инфраструктуре. В рамках подготовки к исполнению данного закона в РЖД озаботились проработкой с основными участниками контейнерного рынка системы распределения возможностей отправок грузов в контейнерах на лимитирующие направления.