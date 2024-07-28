Рынок просит РЖД и Минтранс не придумывать квесты. Заявки на железнодорожные ГУ-12 получают противоречивые оценки

1 сентября вступят в силу новые правила недискриминационного доступа к инфраструктуре. В рамках подготовки к исполнению данного закона в РЖД озаботились проработкой с основными участниками контейнерного рынка системы распределения возможностей отправок грузов в контейнерах на лимитирующие направления.
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