Гольф как момент истины

Владимир Нелюбин Гнать этого "министра" надо..иначе скоро система образования обнулится..Все идет к этому..

vagas Karlito Беда коль пироги начнет печи сапожник!))) На все уже есть мудрость наших предков! Гнать однозначно за Кудыкину гору!