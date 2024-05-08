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Гольф как момент истины

Гольф как момент истины

В экспертном сообществе бытует мнение, что министры нашего правительства - это выдвиженцы каких-либо кланов во власти.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
Гнать этого &quot;министра&quot; надо..иначе скоро  система образования обнулится..Все идет к  этому..
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1 час.
vagas Karlito
Беда коль пироги начнет печи сапожник!))) На все уже есть мудрость наших предков! Гнать однозначно за Кудыкину гору!
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1 час.
АС
Александр Сысоев
И то, и другое в одном флаконе.
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50 мин.

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