Гарнизон ВСУ в Доброполье обречён

Российские подразделения продолжают операцию по окружению Доброполья - одного из ключевых оборонительных узлов и логистических центров ВСУ на западе Донбасса.
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