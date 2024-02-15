Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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В ближайшее десятилетие БРИКС обгонит G7 по приросту миллионеров

Число миллионеров в странах БРИКС, совокупное инвестиционное богатство которых составляет $45 трлн, по прогнозам, вырастет на 85% в течение следующих 10 лет, отмечает консалтинговая компания по инвестиционной миграции Henley & Partners в своем отчете, опубликованном в партнерстве с глобальной аналитической компанией New World Wealth.

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