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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роб Смедли о командной тактике: «Это единственный шанс «Феррари» выиграть чемпионат в 2026 году»

Бывший инженер «Феррари» Роб Смедли согласился с тем, что Скудерии нужно использовать командную тактику и сделать Льюиса Хэмилтона первым номером, чтобы иметь шансы выиграть чемпионат в нынешнем сезоне.

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