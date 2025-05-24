WP узнала, почему Маск решил вернуться «к полетам на Марс»

Американский бизнесмен и инженер Илон Маск Фото: The Royal Society Самый богатый человек в мире и руководитель Департамента эффективности правительства (DOGE) в администрации Президента США Дональда Трампа Илон Маск решил отойти от работы в политике из-за трудностей с достижением ощутимых результатов и опасений по поводу безопасности себя и своей семьи.