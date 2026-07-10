Генич комментирует игру Испании и Бельгии на ЧМ. Ранее он писал, что откажется от работы на матче и перейдет на Okkо

Константин Генич комментирует игру 1/4 финала ЧМ-2026 между Испанией и Бельгией (1:0, первый тайм). Ранее сотрудник «Матч ТВ» выразил разочарование после того, как на премии «WINLINE Герои РПЛ» его не выбрали лучшим комментатором сезона.