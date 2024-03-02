Сбер: Мошенники начали красть деньги и данные через трансляцию экрана

Представители Сбербанка обратились к россиянам с предупреждением о новом способе мошенничества, который связан с использованием функции трансляции экрана во время видеозвонков, которые доступны благодаря популярным мессенджерам.
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