Кража данных с помощью QR-кодов будет популярной мошеннической схемой в 2025 году

Также злоумышленники продолжат получать информацию о жертвах с помощью "инвестиционных платформ" Мошенники станут чаще пользоваться схемами с QR-кодами и фейковыми инвестиционными платформами для кражи данных россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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