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В Севастополе топливо на четырех АЗС будут продавать по QR-коду с лимитом в 40 литров

В Севастополе внедряется новый способ оплаты топлива — с помощью QR-кода. На четырех автозаправочных станциях города обслуживание транспортных средств будут вести по этой технологии, при этом максимальный объём заправки на одно транспортное средство ограничат 40 литрами.

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