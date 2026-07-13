В Севастополе топливо на четырех АЗС будут продавать по QR-коду с лимитом в 40 литров

В Севастополе внедряется новый способ оплаты топлива — с помощью QR-кода. На четырех автозаправочных станциях города обслуживание транспортных средств будут вести по этой технологии, при этом максимальный объём заправки на одно транспортное средство ограничат 40 литрами.