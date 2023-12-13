Первая оттепель ждет петербуржцев 13 декабря

13 декабря жители Петербурга смогут насладиться первой зимней оттепелью. В середине недели погода в Северной столице будет формироваться под влиянием антициклона, который теряет свою силу над Финским заливом.
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