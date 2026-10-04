Страна и люди
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Страна и люди

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В США не исключили введение повторных санкций против партнеров России

В США не исключили введение повторных санкций против партнеров России

В США не исключили введение новых санкций против торговых партнеров России. Так, отвечая на вопрос об ограничениях в связи с пунктами подписанного президентом страны Дональдом Трампом 18 сентября закона об ужесточении санкций против нефтегазового экспорта России и Ирана, сказал министр энергетики страны Крис Райт.

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