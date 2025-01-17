«Польские власти всю историю вывернули наизнанку»

Общество наследия польских ветеранов Второй мировой войны готовит ряд мероприятий, чтобы отметить 27 января 80-летие освобождения концлагеря Освенцим и почтить память солдат Красной армии, принимавших участие в операции, рассказал «Известиям» глава организации Роланд Дубовский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии