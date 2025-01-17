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«Польские власти всю историю вывернули наизнанку»

«Польские власти всю историю вывернули наизнанку»

Общество наследия польских ветеранов Второй мировой войны готовит ряд мероприятий, чтобы отметить 27 января 80-летие освобождения концлагеря Освенцим и почтить память солдат Красной армии, принимавших участие в операции, рассказал «Известиям» глава организации Роланд Дубовский.

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