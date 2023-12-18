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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Кредит доверия: беседуем с детьми откровенно

Кредит доверия: беседуем с детьми откровенно

Есть темы, которые кажутся запретными, но их замалчивание может привести к большой беде. «Откровенно о сокровенном» — проект Татьяны Проскуры, благодаря которому девочки-подростки знакомятся с вопросами безопасности, здоровья и взросления.

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