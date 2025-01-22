﻿В Тульской области вырастет размер единого пособия

В новом 2025 году размер единого пособия на детей в возрасте до 17 лет и беременным женщинам в Тульской области будет увеличен из-за повышения прожиточного минимума, напоминают в региональном отделении Соцфонда.
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