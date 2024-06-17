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Новосибирские аграрии довели уровень импортозамещения семенного материала до 75 процентов

Новосибирские аграрии довели уровень импортозамещения семенного материала до 75 процентов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил руководству министерства сельского хозяйства региона внимательно контролировать до самого конца завершение посевной кампании и выполнение всех других агротехнических мероприятий.

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