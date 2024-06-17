Новосибирские аграрии довели уровень импортозамещения семенного материала до 75 процентов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил руководству министерства сельского хозяйства региона внимательно контролировать до самого конца завершение посевной кампании и выполнение всех других агротехнических мероприятий.
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