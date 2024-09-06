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Царьград

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Губернатор Андрей Травников провёл заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики

Губернатор Андрей Травников провёл заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики

Эффектность инструментов по снижению дефицита кадров на предприятиях Новосибирской области, а также результаты мониторинга цен на топливо, продукты питания, обсудили сегодня на заседании в региональном правительстве.

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