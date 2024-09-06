Губернатор Андрей Травников провёл заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики

Эффектность инструментов по снижению дефицита кадров на предприятиях Новосибирской области, а также результаты мониторинга цен на топливо, продукты питания, обсудили сегодня на заседании в региональном правительстве.
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