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Как британский скульптор оживляет городской пейзаж сползающими домами

Как британский скульптор оживляет городской пейзаж сползающими домами

Алекс Чиннек – незаурядный британский скульптор нащупал ту грань, которая позволяет найти точки соприкосновения между искусством, архитектурой, театром, иллюзионом и инженерией, создавая сюрреалистичные инсталляции, оживляющие городской пейзаж.

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