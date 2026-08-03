УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

153 подписчика

Петербургский газовый форум перенесли на апрель 2027 года

Петербургский газовый форум перенесли на апрель 2027 года

Организаторы объясняют решение высокой насыщенностью октября другими масштабными мероприятиями смежной направленности — Российской энергетической неделей, саммитом Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) и саммитом «Россия — Африка».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии