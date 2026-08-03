Петербургский газовый форум перенесли на апрель 2027 года

Организаторы объясняют решение высокой насыщенностью октября другими масштабными мероприятиями смежной направленности — Российской энергетической неделей, саммитом Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) и саммитом «Россия — Африка».
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