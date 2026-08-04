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Царьград

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CONRED эвакуировал 659 человек из-за извержения вулкана в Гватемале

CONRED эвакуировал 659 человек из-за извержения вулкана в Гватемале

В Гватемале из-за активного извержения вулкана Фуэго эвакуировали 659 человек. Руководитель Национального координационного управления, Клаудинне Огальдес, сообщает о возможной эвакуации еще десяти населенных пунктов.

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