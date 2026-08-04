CONRED эвакуировал 659 человек из-за извержения вулкана в Гватемале

В Гватемале из-за активного извержения вулкана Фуэго эвакуировали 659 человек. Руководитель Национального координационного управления, Клаудинне Огальдес, сообщает о возможной эвакуации еще десяти населенных пунктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии