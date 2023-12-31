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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лавиолетт о 5:1 с «Тампой»: «Панарин провел чертовски хороший матч, но лучшим был Шестеркин»

«Я думаю, что он был лучшим на льду, а это о многом говорит, потому что и Панарин провел чертовски хороший матч.

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