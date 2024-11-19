В Новосибирской области впервые вручили региональную премию «Сибирь – территория мужества»

За значительный вклад в развитие патриотического движения, патриотическое воспитание детей и молодежи лауреатов премии, а также всех участников этой важной работы поблагодарили полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев и губернатор Андрей Травников.
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