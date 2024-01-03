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Джокович о запястье в матче с де Минауром: «Чем больше играю, тем сильнее болит»

Джокович о запястье в матче с де Минауром: «Чем больше играю, тем сильнее болит»

Новак Джокович испытывал проблемы с правым запястьем в четвертьфинале United Cup против Алекса де Минаура.

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