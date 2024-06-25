Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Свежие комментарии

  • ММ
    Попробовала разных мужиков, пришла к выводу, что муж лучше всех. Альтернатива: попробовала первым мужа, потом вышла з...Подруги проболтал...
  • Модест
    Блядь это призвание. Через 20 лет - просто старая блядь.Подруги проболтал...
  • Владимир Рубцов
    А дети-то чьи?Подруги проболтал...

Подруги проболтались о ее секрете 20-летней давности, и муж подал на развод

Подруги проболтались о ее секрете 20-летней давности, и муж подал на развод

Иногда ошибки нашей молодости аукаются нам спустя много-много лет. Вот только возникает вопрос: есть ли у них срок давности? Можно ли простить какие-то ошибки просто потому, что это было слишком давно? Такая дилемма возникла у одного мужчины, который узнал старый секрет своей жены.

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Комментарии
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Владимир Рубцов
А дети-то чьи?
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14 час.
Модест
Блядь это призвание. Через 20 лет - просто старая блядь.
Ответить
13 час.
М
ММ
Попробовала разных мужиков, пришла к выводу, что муж лучше всех. Альтернатива: попробовала первым мужа, потом вышла замуж и  решила сравнить с другими, вдруг муж не лучший. Какой вариант привлекательнее?
Ответить
12 час.

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