Подруги проболтались о ее секрете 20-летней давности, и муж подал на развод

Иногда ошибки нашей молодости аукаются нам спустя много-много лет. Вот только возникает вопрос: есть ли у них срок давности? Можно ли простить какие-то ошибки просто потому, что это было слишком давно? Такая дилемма возникла у одного мужчины, который узнал старый секрет своей жены.