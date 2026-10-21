Специалисты IT-отрасли в беседе с amic.ru оценили сообщения о нехватке чипов для возобновления работы дата-центров Панические публикации в прессе, что в результате ударов по ЦОДам (Центрам обработки данных, они же дата-центры) "Яндекса" могут быть потеряны важные сведения клиентов, а также утверждения, что пострадают деньги банковских клиентов на этой платформе, не имеют под собой серьезных оснований, заявили amic.