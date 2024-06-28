Трамп в ходе дебатов обвинил Байдена в превращении США в страну третьего мира

Global look press/CNP/AdMedia Экс-президент США и кандидат на предстоящих президентских выборах от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборных дебатов обвинил действующего главу государства Джо Байдена, в утрате международного престижа и превращении Соединенных Штатов в страну третьего мира.