Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Россия вышла на третье место в мире по количеству разводов: 8 из 10-ти браков распались в 2024 году.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Россия вышла на третье место в мире по количеству разводов: 8 из 10-ти браков распались в 2024 году.
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