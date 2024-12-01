Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по ВСУ в трех областях Украины

Войска России нанесли, предположительно, серию ударов по военным объектам Украины. Эту информацию сообщил РИА «Новости» координатор пророссийских сил Сергей Лебедев, Минобороны пока такие данные не подтверждало.
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