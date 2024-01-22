Лера Кудрявцева высказалась о своих отношениях с мужем

Лера Кудрявцева о разводе с супругом: Уйти — не равно развестись. Есть проблема, мы ее решаем В начале января Лера Кудрявцева в начале года объявила о своем уходе от хоккеиста Игоря Макарова из-за его проблем с алкоголем.
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