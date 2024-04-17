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СМИ сообщили о получении рекордной взятки в 5 млрд рублей экс-сотрудником МВД

СМИ сообщили о получении рекордной взятки в 5 млрд рублей экс-сотрудником МВД

Бывший сотрудник Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков, занимавшийся борьбой с преступлениями в кредитно-финансовой сфере с использованием информационных технологий, заочно арестован за получение рекордной взятки.

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