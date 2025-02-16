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Эксперт Мусиенко назвала причины роста тарифов на капремонт в многоквартирных домах

Эксперт Мусиенко назвала причины роста тарифов на капремонт в многоквартирных домах

Тарифы на капитальный ремонт квартир выросли с 1 января этого года во многих российских регионах. Их размеры устанавливают региональные власти, отталкиваясь от расчетов с учетом рекомендаций Минстроя РФ, рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.

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