Эксперт Мусиенко назвала причины роста тарифов на капремонт в многоквартирных домах

Тарифы на капитальный ремонт квартир выросли с 1 января этого года во многих российских регионах. Их размеры устанавливают региональные власти, отталкиваясь от расчетов с учетом рекомендаций Минстроя РФ, рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.