«Колоссальный обман»: Захарова о коррупционной связи Киева с Байденами

Захарова: мир еще узнает о коррупционной связи Киева с Байденами Коррупционная связь Белого дома и украинского правительства так или иначе окажется на поверхности, и решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера не поможет ее скрыть, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.