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Мирошник: блокирована попытка Киева пробить новый коридор для ударов

Мирошник: блокирована попытка Киева пробить новый коридор для ударов

Система ПВО России блокировала попытку Киева пробить дронами новый коридор для ударов по важным тыловым объектам, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

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