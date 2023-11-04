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Военное обозрение

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Президент Израиля: Военная операция в секторе Газа продолжится до полного уничтожения ХАМАС

Президент Израиля: Военная операция в секторе Газа продолжится до полного уничтожения ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наземную военную операцию в секторе Газа. Судя по всему, руководство еврейского государства исключает возможность прекращения боевых действий до полного уничтожения палестинского движения ХАМАС.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Важно Израилю помнить: когда-нибудь арабские страны заявят о войне с Израилем до его ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ! Вот это им не понравится - &quot;а нас за шо?&quot;.
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