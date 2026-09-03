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ИА Регнум

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ВС РФ ночью поразили логистический центр для военных грузов под Киевом

ВС РФ ночью поразили логистический центр для военных грузов под Киевом

ВС РФ ночью поразили логистический центр в Великой Александровке Киевской области, задействованный для хранения гузов военного назначения.

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