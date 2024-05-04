Рассказываем, в чем особенность стиля old money в бьюти и как повторить макияж в этой эстетике.

«Тихая роскошь» — главная тенденция этого сезона, которая также распространяется и на мир красоты. Эстетика старых денег в одежде отражается в элегантном пошиве, натуральных тканях и классических брендах.
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