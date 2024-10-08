Разговоры о необратимом членстве Украины в НАТО нужны для сохранения Киева в качестве «наконечника» в гибридной войне против России.
В МИД раскрыли цель разговоров о членстве Украины в НАТО
Комментарии
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людмила михайлик
Чтобы принять в НАТО,нужно заключить договор о границах с Россией
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19 час.
radiofree
Что бы не приняли в нато,нужно,что бы она вошла в состав России.
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18 час.
Светлана Петрова
Им нужны воины, чтобы под рожок сразу выстроились в ряд, а против кого они собрались воевать? против нас? нашли врагов.. Находят тех, кто за евроблагополучие ляжет костьми, таких на западе все меньше
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18 час.
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