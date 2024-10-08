В МИД раскрыли цель разговоров о членстве Украины в НАТО

Что бы не приняли в нато,нужно,что бы она вошла в состав России.

Светлана Петрова

Им нужны воины, чтобы под рожок сразу выстроились в ряд, а против кого они собрались воевать? против нас? нашли врагов.. Находят тех, кто за евроблагополучие ляжет костьми, таких на западе все меньше