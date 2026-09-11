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Петербуржец Столбов вырвал волевую победу «Крыльям» на 88-й, «родные» были в ярости из-за судейства

Петербуржец Столбов вырвал волевую победу «Крыльям» на 88-й, «родные» были в ярости из-за судейства

«Крылья Советов» в Самаре одержали волевую победу над «Родиной» в матче, открывшем 8-й тур РПЛ - 2:1.

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