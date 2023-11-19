Глава ВОЗ: готовится срочный план эвакуации из больницы «Аш-Шифа»

В настоящее время готовится срочный план эвакуации пациентов и персонала из больницы «Аш-Шифа», написал глава Всемирной ассоциации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) .
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