Глава ВОЗ: готовится срочный план эвакуации из больницы «Аш-Шифа»

В настоящее время готовится срочный план эвакуации пациентов и персонала из больницы «Аш-Шифа», написал глава Всемирной ассоциации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) .