Терапевт Буракова рассказала, что кухонная губка – рай для бактерий

Специалист объяснила, как часто ее нужно менять На кухонной губке могут находиться миллиарды различных бактерий и грибков, многие из которых способны причинить вред здоровью, рассказала «Вечерней Москве» терапевт сети «Клиника Фомина» Наталья Буракова.
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