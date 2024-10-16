Терапевт Буракова рассказала, что кухонная губка – рай для бактерий

Специалист объяснила, как часто ее нужно менять На кухонной губке могут находиться миллиарды различных бактерий и грибков, многие из которых способны причинить вред здоровью, рассказала «Вечерней Москве» терапевт сети «Клиника Фомина» Наталья Буракова.