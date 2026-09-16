Парк миниатюр на Бору закрылся из-за поломки канатной дороги

Парк миниатюр, расположенный на Бору, закрылся. Причиной стала приостановка работы канатной дороги, которая связывала его с противоположным берегом.
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