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IT-эксперт Власов: мошенники имитируют рабочую переписку с помощью ИИ

IT-эксперт Власов: мошенники имитируют рабочую переписку с помощью ИИ

IT-эксперт Алексей Власов заявил, что ИИ не привёл к появлению принципиально иных схем кибератак, однако с его помощью мошенники быстрее собирают данные о сотрудниках, имитируют рабочую переписку и расширяют фишинговые кампании.

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