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Всероссийский форум «Большие смыслы» объединит в «Орленке» делегатов из более чем 80 регионов страны

Всероссийский форум «Большие смыслы» объединит в «Орленке» делегатов из более чем 80 регионов страны

С 31 октября по 4 ноября во Всероссийском детском центре «Орленок» (Краснодарский край) состоится Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей «Большие смыслы».

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