Гроза и снижение градуса: прогноз на выходные в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

Гроза и снижение градуса: прогноз на выходные в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

Вторые выходные августа ознаменованы прибытием циклона из Китая, который принесет изменение погодных условий.

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