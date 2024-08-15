Зажечь «Факел»: как воронежский клуб сыграл при пустых трибунах

Футболисты воронежского «Факела» проиграли дома тольяттинскому «Акрону» в матче Кубка России (1:2). Эта встреча стала бы рядовой, не будь она сыграна при пустых трибунах ввиду запрета на проведение в области массовых мероприятий.
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