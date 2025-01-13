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Царьград

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Экс-разведчик США Скотт Риттер: Путин стратегически победил НАТО

Экс-разведчик США Скотт Риттер: Путин стратегически победил НАТО

Отставной агент разведки США Скотт Риттер раскритиковал заявление главы Пентагона Ллойда Остина о достижениях президента Путина в украинском конфликте, указывая на стратегические последствия для НАТО.

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