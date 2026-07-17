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Ветреный красавец и «некрасивая» актриса: как Борис Тенин и Лидия Сухаревская прожили вместе 53 года

Ветреный красавец и «некрасивая» актриса: как Борис Тенин и Лидия Сухаревская прожили вместе 53 года

Когда в Ленинградском театре комедии встретились Борис Тенин и Лидия Сухаревская, окружающие не верили в будущее этого союза.

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