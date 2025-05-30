Цена размещения допвыпуска облигаций Evraz объемом $150 млн составит 103,25% от номинала"ЕвразХолдинг Финанс" по итогам сбора заявок установил цену размещения дополнительного выпуска биржевых облигаций серии 003Р-03 в размере 103,25% от номинальной стоимости, что составляет $103,25 на одну бумагу, говорится в сообщении организации.