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Франция, Британия и Германия одобрили "антииранскую резолюцию" МАГАТЭ

Великобритания, Германия и Франция одобрили принятие советом управляющих МАГАТЭ резолюции с осуждением якобы "ядерной эскалации" Ирана, говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте правительства Соединенного королевства.

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