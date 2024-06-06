Франция, Британия и Германия одобрили "антииранскую резолюцию" МАГАТЭ

Великобритания, Германия и Франция одобрили принятие советом управляющих МАГАТЭ резолюции с осуждением якобы "ядерной эскалации" Ирана, говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте правительства Соединенного королевства.
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